Tennis e famiglia | Fabio Fognini | «Questo sono io»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Oltre i limiti, per provare a rompere gli schemi, nonostante tutto e tutti, colpo su colpo. Sul campo, come nella vita. Fabio Fognini, «Fogna (per tutti) is back». Il grande campione di tennis italiano è finalmente rientrato, dopo l’operazione avvenuta il maggio scorso, l’intervento chirurgico a entrambe le caviglie, debuttando al torneo di Adalia, in Turchia, dove ha perso agli ottavi di finale, ed è ora prossimo agli Australian Open, primo Slam stagionale, in programma dal 9 al 21 febbraio.