Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | tra Paul e Michelle esplode l’amore! E Lucy…

Leggi su tvsoap

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dal giorno del loro magico incontro in riva al lago,Lindbergh (Sandro Kirtzel) non è più riuscito a pensare ad altro se non a quella bellissima ragazza che gli ha rubato il cuore. E nelle prossime puntatediil suo sogno diventerà finalmente realtà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!, puntatesi innamora diincontraal lago,© ARD/Christof ArnoldQuando la sua amata Romy (Désirée von Delft) gli è morta tra le braccia proprio il giorno del loro matrimonio,pensava che non sarebbe mai tornato ...