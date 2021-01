"Telefonata Draghi-Mattarella, chi ha messo in giro la voce". Fonti qualificate, inquietante indiscrezione: siamo al delirio grillino (Di domenica 31 gennaio 2021) Su diversi quotidiani, oggi, domenica 31 gennaio, è filtrata l'indiscrezione di una Telefonata tra Sergio Mattarella e Mario Draghi. Ovvie le implicazioni, dato che siamo alle prese con le consultazioni e il difficile tentativo di dar vita a un terzo governo di Giuseppe Conte. indiscrezione, quella sulla Telefonata, molto dettagliata, in cui si diceva anche che "Draghi non era stato sondato" per la premiership. indiscrezione però smentita in modo secco dal Quirinale. Filtra, insomma, l'irritazione di Mattarella. Ma che cosa è successo, davvero? Una ricostruzione arriva su Affari Italiani, dove Marco Antonellis scrive: "Dalle parti del Quirinale non hanno per niente preso bene la lettura mattutina dei giornali: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Su diversi quotidiani, oggi, domenica 31 gennaio, è filtrata l'di unatra Sergioe Mario. Ovvie le implicazioni, dato chealle prese con le consultazioni e il difficile tentativo di dar vita a un terzo governo di Giuseppe Conte., quella sulla, molto dettagliata, in cui si diceva anche che "non era stato sondato" per la premiership.però smentita in modo secco dal Quirinale. Filtra, insomma, l'irritazione di. Ma che cosa è successo, davvero? Una ricostruzione arriva su Affari Italiani, dove Marco Antonellis scrive: "Dalle parti del Quirinale non hanno per niente preso bene la lettura mattutina dei giornali: il ...

cekko4real : RT @Libero_official: L'ipotesi su come è nata l'indiscrezione, smentita in modo netto dal #Quirinale, della telefonata tra #Mattarella e #D… - politicaal2G : RT @Libero_official: L'ipotesi su come è nata l'indiscrezione, smentita in modo netto dal #Quirinale, della telefonata tra #Mattarella e #D… - Libero_official : L'ipotesi su come è nata l'indiscrezione, smentita in modo netto dal #Quirinale, della telefonata tra #Mattarella e… - infoitinterno : Sergio Mattarella, la smentita: 'Nessuna telefonata con Mario Draghi'. Il caso si abbatte sulle consultazioni - GiammarioDiB : Non ha contattato #Draghi ma la telefonata a #Cartabia è arrivata, ricordiamocelo. -