Susan Sarandon | le origini italiane dell' attrice di Thelma & Louise

Leggi su movieplayer

(Di domenica 31 gennaio 2021), l'di, ha scoperto molti dettagli a propositoe sue radicigrazie ad un celebre show televisivo.ha recentemente scoperto nuovi dettagli riguardanti le sue: il bisnonnodiproveniva da un piccolo paese vicino a Lucca, in Toscana, chiamato Coreglia, prima di emigrare con la sua famiglia negli Stati Uniti. Laha partecipato af uno show televisivo di successo, Who Do You Think You Are?, al fine di rintracciare una nonna chiamata Anita Rigali, l'ultima a ...