Sud Africa, per Saipem accordo con Renergen per il progetto Virginia Gas (Di domenica 31 gennaio 2021) Saipem si è aggiudicata un contratto di Front-End Engineering Design (FEED) da parte di Renergen, una società sudAfricana emergente nelle energie rinnovabili integrate, tramite la sua controllata al 100% Tetra4. Il contratto riguarda lo sviluppo nel downstream del progetto Virginia Gas phase 2 in Sud Africa, dove Saipem ha stabilito una filiale nel 2018 situata a Johannesburg. Il contratto di Saipem comprende la progettazione degli impianti che consentiranno di produrre GNL ed elio liquefatto. Saipem progetterà la sezione di depurazione del gas naturale, la sezione di liquefazione del gas utilizzando la sua tecnologia proprietaria LiqueflexTM-N2, lo stoccaggio e lo scarico dei prodotti e le relative utility. Il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021)si è aggiudicata un contratto di Front-End Engineering Design (FEED) da parte di, una società sudna emergente nelle energie rinnovabili integrate, tramite la sua controllata al 100% Tetra4. Il contratto riguarda lo sviluppo nel downstream delGas phase 2 in Sud, doveha stabilito una filiale nel 2018 situata a Johannesburg. Il contratto dicomprende la progettazione degli impianti che consentiranno di produrre GNL ed elio liquefatto.progetterà la sezione di depurazione del gas naturale, la sezione di liquefazione del gas utilizzando la sua tecnologia proprietaria LiqueflexTM-N2, lo stoccaggio e lo scarico dei prodotti e le relative utility. Il ...

