Stroppa deluso | ' Il peggior Crotone della mia gestione'

CROTONE - "Penso che la fotografia della squadra sia nel gol presi. Apprezzo il gesto di Cordaz nel parlare ma le responsabilità sono mie" . Lo ha dichiarato il tecnico del Crotone , Giovanni, dopo la gara con il Genoa : "Da quando sono qui a Crotone non è mai stata fatta una partita così brutta. Si possono sbagliare aspetti tecnico, ma non l'approccio, l'atteggiamento. Sono io il ...Il tecnico del Crotone, l'ex rossoblù Giovanni, ha commentato a Sky Sport la pesante ... Dobbiamo cambiare rotta quanto prima, sonocome tutti'.News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...Basta un'oretta, forse anche meno, di buon Genoa per aver ragione di un Crotone davvero poco incisivo, che mostra tutti i problemi per i quali si ritrova ultimo in classifica con appena 12 punti dopo ...