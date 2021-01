Stevie Biondi | la musica un marchio di famiglia | ecco cosa fa il fratello di Mario

Leggi su ck12

(Di domenica 31 gennaio 2021) A tre anni di distanza dall’ultimo lavoro tornacon un nuovo e attesissimo disco, oggi, 31 gennaio, il cantante, compositore e arrangiatore siciliano presenterà l’opera da Mara Venier a Domenica In. Sarà l’occasione per fare il punto e per raccontare i dettagli su unacomposta solo di musicisti. A tre anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, “Brasil”,torna con un nuovo e attesissimo disco. Si tratta di “Dare” dodicesimo lavoro in studio per il 50enne cantante, compositore e arrangiatore di Catania. Oggi, 31 gennaio,porterà la sua voce calda e il suo soul jazz nel salotto di Mara Venier a “Domenica In”. Sarà l’occasione per presentare il disco a cui hanno partecipato pezzi da novanta del panorama ...