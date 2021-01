Stellini | «Brava Inter e bravo Eriksen» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Christian Erisken si sta prendendo l'giocando in un nuovo ruolo. Il commento dopo la sua prestazione contro il Benevento La prestazione di Christian Erisken in-Benevento è stata esaltata da Cristian, il vice di Antonio Conte. Queste le sue parole PRESTAZIONE – «E' molto importante che tutti i giocatori siano coinvolti nelle partite che giochiamo ed è motivo di soddisfazione per noi vedere giocatori che magari non sempre scendono in campo dall'inizio, quando giocano danno un ottimo contributo».– «Ha fatto un'ottima partita, in entrambe le fasi. Si sta applicando molto in questo nuovo ruolo. Dobbiamo essere soddisfatti».