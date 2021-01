Stefano Mei eletto Presidente della Fidal | “Porteremo l’atletica italiana dove deve stare”

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021)Mei è il nuovoFederazionedi Atletica Leggera. Il 57enne spezzino resterà alla guida per il quadriennio 2021-2024, caratterizzato in via del tutto eccezionale dalla presenza di due Olimpiadi (Tokyo 2021 e Parigi 2024). L’Assemblea Nazionale, svoltasi alla Fiera di Roma, ha scelto l’ex mezzofondista al ballottaggio: 31.051 voti per il Campione d’Europa sui 10000 metri a Stoccarda 1986, mentre il suo avversario Vincenzo Parrinello si è fermato a 26.917. Al primo turno il responso delle urne era stato di 21.563 voti per Mei e di 24.286 per Parrinello, mentre il terzo candidato Roberto Fabbricini aveva ottenuto 13.410 preferenze. Dunque c’è stato un ribaltone nel momento del testa a testa.Mei vanta 42 presenze in azzurro. L’apicesua ...