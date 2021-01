Stampe Sixties | lo stile vintage che piace anche a Melania

(Di domenica 31 gennaio 2021) Appena si è aperto il portellone dell’Air Force, avevamo tutte gli occhi su di lei. La domanda era sempre la stessa da giorni: «Come si vestirà Melania?» E dopo il look di addio alla Casa Bianca in total black, a Palm Spring l’ex Flotus ha voltato decisamente pagina e si è presentata con un grande sorriso e un abito lungo di Gucci dalle stampe Sixties che per noi è stato subito colpo di fulmine. Foto Getty.

Ultime Notizie dalla rete : Stampe Sixties

Vanity Fair Italia

Via libera a pattern geometrici in stile( come il Ford B di Lindsay nella foto in copertina ), delicatefloreali o disegni più articolati, a voi la scelta. A TUTTO COLORE Le opzioni ...Via libera a pattern geometrici in stile( come il Ford B di Lindsay nella foto in copertina ), delicatefloreali o disegni più articolati, a voi la scelta. A TUTTO COLORE Le opzioni ...