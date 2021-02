Stagione finita per Sofia Goggia: tibia fratturata dopo la caduta di Garmisch. Riposo necessario per almeno 45 giorni (Di domenica 31 gennaio 2021) Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. La sentenza della radiografia fatta all’ospedale La Madonnina di Milano non lascia spazio a nessuna speranza. Sofia Goggia non potrà più continuare la Stagione sportiva e quindi non potrà partecipare ai Mondiali che saranno organizzati a Cortina d’Ampezzo lunedì 8 febbraio. La buona notizia è che per guarire il trauma basteranno 45 giorni di Riposo. Nessun intervento all’orizzonte quindi per la campionessa azzurra. Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di Garmisch, in Germania. La gara del Super G femminile prevista per oggi era stata annullata per la nebbia. Mentre le concorrenti stavano scendendo dalla pista di rientro per ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Frattura composta del piattole laterale del ginocchio destro. La sentenza della radiografia fatta all’ospedale La Madonnina di Milano non lascia spazio a nessuna speranza.non potrà più continuare lasportiva e quindi non potrà partecipare ai Mondiali che saranno organizzati a Cortina d’Ampezzo lunedì 8 febbraio. La buona notizia è che per guarire il trauma basteranno 45di. Nessun intervento all’orizzonte quindi per la campionessa azzurra.è rimasta vittima di unasulla pista di, in Germania. La gara del Super G femminile prevista per oggi era stata annullata per la nebbia. Mentre le concorrenti stavano scendendo dalla pista di rientro per ...

