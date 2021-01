Spunta la sorella “adottiva” di Giulia Salemi: “Era tutto per me, andrei al GF Vip per incontrarla!” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tra le pagine del settimanale DiPiù, Spunta la sorella adottiva di Giulia Salemi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Nusika Maffi oggi ha 22 anni ed afferma di essere la “sorellina” minore dell’influencer power. Spunta la sorella “adottiva” di Giulia Salemi e lancia l’appello Nausika ha abitato con Giulia e la sua famiglia dalla nascita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 31 gennaio 2021) Tra le pagine del settimanale DiPiù,ladi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Nusika Maffi oggi ha 22 anni ed afferma di essere la “sorellina” minore dell’influencer power.la” die lancia l’appello Nausika ha abitato cone la sua famiglia dalla nascita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Spunta la sorella “adottiva” di Giulia Salemi: “Era tutto per me, andrei al #GFVip per incontrarla!” - Mirysun_ : Voi volete la sorpresa con la sorella adottiva che dice che guarda caso non è riuscita mai a contattarla tramite so… - EireenViolet : Giulia Salemi, spunta la ‘sorella adottiva’:“Non l’ho mai dimenticata”! Per forza,una come Giulia è indimenticabile… - aur24 : RT @silvyrolle: La 'mascellona' é la sorella di Ridge Forrester? Lei é il ritratto della cattiveria e perfidia. Mi chiedo da dove spunta fu… - silvyrolle : La 'mascellona' é la sorella di Ridge Forrester? Lei é il ritratto della cattiveria e perfidia. Mi chiedo da dove s… -