Spezia vicino a cambiare lingua | gli americani si prendono la serie A

(Di domenica 31 gennaio 2021) Svolta proprietaria allo: il patron Gabriele Volpi in chiusura per la cessione del club a un fondo americano: trattativa ai dettagli Un’altra società italiana presto passerà in mano ai magnati. Si tratta dello. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente bianconero Gabriele Volpi sarebbe ai dettagli per completare la cessione del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

