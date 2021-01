Spezia Udinese 0-1 LIVE | espulso Saponara | nuova parità numerica

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 86?– Seconda ammonizione per il giocatore dei liguri, che stende irregolarmente Becao.in campo 75?De Paul – Seconda ammonizione per l’argentino, che stende Acampora dopo aver perso il pallone 52? GOL– De Paul freddissimo dal dischetto, spiazzato Provedel 51? ...