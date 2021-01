Spezia, Italiano: “Determinante l’espulsione di Saponara. Si poteva strappare il pari” (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo Spezia cade in casa contro l'Udinese. Decide una rete di Rodrigo De Paul su calcio di rigore. Per i liguri è un brutto stop che rischia di comportare un ritorno nelle zone calde della classifica, tra le squadre impegnate nella lotta salvezza.caption id="attachment 1074367" align="alignnone" width="1800" Vincenzo Italiano (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ItalianoIl tecnico Vincenzo Italiano analizza le ragioni della sconfitta in conferenza stampa: "Non è facile per una squadra preparare una partita così difficile con un solo allenamento a disposizione. In ogni caso credo che la partita l’abbiamo affrontata bene perché si è rivelata equilibrata. E' stata decisa da un errore sul calcio di rigore, che potevamo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Locade in casa contro l'Udinese. Decide una rete di Rodrigo De Paul su calcio di rigore. Per i liguri è un brutto stop che rischia di comportare un ritorno nelle zone calde della classifica, tra le squadre impegnate nella lotta salvezza.caption id="attachment 1074367" align="alignnone" width="1800" Vincenzo(Getty Images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Vincenzoanalizza le ragioni della sconfitta in conferenza stampa: "Non è facile per una squadra preparare una partita così difficile con un solo allenamento a disposizione. In ogni caso credo che la partita l’abbiamo affrontata bene perché si è rivelata equilibrata. E' stata decisa da un errore sul calcio di rigore, chemo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per ...

