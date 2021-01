Spezia, Bastoni amareggiato: “Brutto risultato, con più tempo a disposizione pensiamo alla prossima” (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo Spezia va al tappeto contro l'Udinese. Decisivo nel match per la salvezza un rigore di Rodrigo De Paul. I liguri devono ora guardarsi le spalle dal ritorno delle squadre in lotta per la salvezza.caption id="attachment 1087507" align="alignnone" width="1805" (Getty Images)/captionRAMMARICOIl difensore Simone Bastoni analizza la prestazione ai canali ufficiali del club: "Quello odierno è un Brutto risultato, potevamo recuperarla ma è andata così. Ora dobbiamo cercare di pensare alla prossima, che è un’altra partita difficilissima. Abbiamo cercato di sfruttare la superiorità numerica in ogni modo ma poi siamo rimasti in dieci anche noi, ma ci abbiamo provato fino alla fine. E’ andata così, e come detto ora dobbiamo pensare alla ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Lova al tappeto contro l'Udinese. Decisivo nel match per la salvezza un rigore di Rodrigo De Paul. I liguri devono ora guardarsi le spalle dal ritorno delle squadre in lotta per la salvezza.caption id="attachment 1087507" align="alignnone" width="1805" (Getty Images)/captionRAMMARICOIl difensore Simoneanalizza la prestazione ai canali ufficiali del club: "Quello odierno è un, potevamo recuperarla ma è andata così. Ora dobbiamo cercare di pensare, che è un’altra partita difficilissima. Abbiamo cercato di sfruttare la superiorità numerica in ogni modo ma poi siamo rimasti in dieci anche noi, ma ci abbiamo provato finofine. E’ andata così, e come detto ora dobbiamo pensare...

ItaSportPress : Spezia, Bastoni amareggiato: 'Brutto risultato, con più tempo a disposizione pensiamo alla prossima' -… - Spezia_1906 : ?? 'Meritavamo di più, ma lavoreremo bene in settimana per correggere gli errori ?? Parola di Simone #Bastoni - wearenerazzurri : A prescindere dal risultato tra #Spezia e #Udinese, #Agoume sta crescendo di partita in partita. Presumibilmente a… - NeroTifoso : Bastoni dello spezia somiglia a Eriksen ed ha anche lo stesso cognome del nostro difensore.?? - Napoli_Brasil : SPEZIA (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov e Gyasi.… -