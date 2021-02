Spettacolare immane valanga nell’Everest | video

(Di domenica 31 gennaio 2021) Una grandesi è staccata in un’area dell’immensa regione dell’Himalaya. L’onda d’urto della gigantescaha travolto gli escursionisti, ma nessuno è stato ferito. Il filmato è stato ripreso nella zona del lago Kapuche, in Nepal. La regione dell’Himalaya è quella dove si possono osservare le più immani valanghe, le quali possono scendere lungo i pendii montani per migliaia di metri. L’Himalaya è l’aree al Mondo con i maggiori ghiacciai montani. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolare immane

Meteo Giornale

... e dovrebbe essere, una delle più belle località davanti al mare, con una spiaggiae ... sono stati raccolti diversi quintali di rifiuti pericolosi e non, una quantitàdi ...Perché Nesi ha un lessico: 'figlioli' al posto di 'figli', 'vo' al posto di 'vado', '...che non ci sono orecchie per intendere quando si parla di deindustrializzazione e di 'quest'...Una grande valanga si è staccata in un’area dell’immensa regione dell’Himalaya. L’onda d’urto della gigantesca valanga ha travolto gli escursionisti, ma nessuno è stato ferito. Il filmato è stato ripr ...Rassicurante dopo l'assertività di Xi e la cupezza di Putin. Ma sull'India pesa l'ombra di una democrazia sempre più illiberale. Le opinioni di Tramballi (Ispi) e Greco (Iai) ...