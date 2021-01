Speed skating, Davide Ghiotto è quinto nei 5000 in Coppa del Mondo ad Heerenveen (Di domenica 31 gennaio 2021) Si è chiusa anche la seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating, disputata ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, già sede degli Europei e della prima tappa del circuito maggiore, e che ospiterà, dall’11 al 14 febbraio, i Mondiali. Sei le gare andate in scena oggi. Nei 5000 metri maschili successo del neerlandese Patrick Roest in 6’05?959, davanti allo svedese Nils van der Poel, secondo in 6’08?393, a 2?43, mentre è terzo il russo Sergey Trofimov in 6’10?864, a 4?90. In casa Italia è quinto Davide Ghiotto in 6’12?054, a 6?09, mentre si classifica 12° Andrea Giovannini in 6’18?032, a 12?07, infine è 13° Michele Malfatti in 6’20?471, a 14?51. Nella Division B è 21° Francesco Betti in 6’41?856. Nei 3000 metri femminili vince ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Si è chiusa anche la seconda ed ultima tappa delladeldi, disputata ad, nei Paesi Bassi, già sede degli Europei e della prima tappa del circuito maggiore, e che ospiterà, dall’11 al 14 febbraio, i Mondiali. Sei le gare andate in scena oggi. Neimetri maschili successo del neerlandese Patrick Roest in 6’05?959, davanti allo svedese Nils van der Poel, secondo in 6’08?393, a 2?43, mentre è terzo il russo Sergey Trofimov in 6’10?864, a 4?90. In casa Italia èin 6’12?054, a 6?09, mentre si classifica 12° Andrea Giovannini in 6’18?032, a 12?07, infine è 13° Michele Malfatti in 6’20?471, a 14?51. Nella Division B è 21° Francesco Betti in 6’41?856. Nei 3000 metri femminili vince ...

