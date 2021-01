Sorpresa durante la ristrutturazione di casa: nel muro un biglietto speciale (Di domenica 31 gennaio 2021) Karl Church, 49 anni, e la sua compagna Eve Jones, 48, hanno trovato un biglietto scritto da un muratore dopo aver installato le porte del patio di casa. Una coppia inglese è rimasta sbalordita dopo aver trovato un biglietto nascosto nel muro di casa scritto ben 70 anni fa. Karl Church, 49 anni, e la sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 31 gennaio 2021) Karl Church, 49 anni, e la sua compagna Eve Jones, 48, hanno trovato unscritto da un muratore dopo aver installato le porte del patio di. Una coppia inglese è rimasta sbalordita dopo aver trovato unnascosto neldiscritto ben 70 anni fa. Karl Church, 49 anni, e la sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

