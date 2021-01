Sondaggi politici elettorali oggi 31 gennaio 2021: ecco quanto vale un’eventuale lista Conte (Di domenica 31 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 31 gennaio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – La crisi di governo è entrata nel vivo. Dopo le consultazioni al Quirinale, il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, che sta verificando l’ipotesi della formazione di un nuovo esecutivo partendo dalla maggioranza parlamentare che ha appoggiato il Conte II. Secondo il Sondaggio Winpoll pubblicato dal Sole 24 Ore il 30 gennaio 2021, se si andasse a votare oggi, un’eventuale lista Conte si attesterebbe al 16,5 per cento, ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021)31: tutti i dati– La crisi di governo è entrata nel vivo. Dopo le consultazioni al Quirinale, il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, che sta verificando l’ipotesi della formazione di un nuovo esecutivo partendo dalla maggioranza parlamentare che ha appato ilII. Secondo ilo Winpoll pubblicato dal Sole 24 Ore il 30, se si andasse a votaresi attesterebbe al 16,5 per cento, ...

