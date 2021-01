Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato (Di domenica 31 gennaio 2021) Mentre nel secondo giorno di mandato esplorativo il presidente Roberto Fico chiude il primo giro di incontri con le forze politiche, i Sondaggi restituiscono le prime impressioni degli italiani sulla crisi di governo. Il 61% degli intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera, quasi due su tre, ritengono che sarebbe stato meglio evitare l’attuale situazione politica, mentre il 23% pensa che la crisi possa rilanciare il Paese. In ogni caso, il 40% dei cittadini è d’accordo con l’affidare l’incarico per un nuovo governo al presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte. D’altronde, nel bilancio sulla gestione della pandemia del governo Conte, le valutazioni positive superano quelli negative (50% contro il 40%). Stesso discorso per l’operato dell’attuale esecutivo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Mentre nel secondo giorno di mandato esplorativo il presidente Roberto Fico chiude il primo giro di incontri con le forze politiche, irestituiscono le prime impressionisulla crisi di governo. Il 61%intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera, quasi due su tre, ritengono che sarebbe stato meglio evitare l’attuale situazione politica, mentre il 23% pensa che la crisi possa rilanciare il Paese. In ogni caso, il 40% dei cittadini è d’accordo con l’affidare l’incarico per un nuovo governo al presidente del Consiglio uscente, Giuseppe. D’altronde, nel bilancio sulla gestione della pandemia del governo, le valutazioni positive superano quelli negative (50%il 40%). Stesso discorso per l’operato dell’attuale esecutivo in ...

