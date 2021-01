Sofia Goggia si è rotta il patto tibiale. Niente Mondiali ma i legamenti sono salvi (Di domenica 31 gennaio 2021) Niente Mondiali di sci per Sofia Goggia. È assurdo. L’incidente di oggi a Garmisch – è caduta sciando mentre rientrava in albergo – costa caro alla fuoriclasse bergamasca. Ha subito la frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro. Il tempo di recupero per la frattura è di 45 giorni, dopodiché ci sarà la riabilitazione. La stagione è probabilmente finita. Ma in tutto questo una buona notizia c’è: non c’è l’interessamento dei legamenti, quello sarebbe stato un incidente ancora più grave. Certo resta il rammarico perché Goggia avrebbe affrontato da grande favorita la discesa libera ai prossimo Mondiali di Cortina e con chance di medaglia anche in SuperG. ULTIM’ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021)di sci per. È assurdo. L’incidente di oggi a Garmisch – è caduta sciando mentre rientrava in albergo – costa caro alla fuoriclasse bergamasca. Ha subito la frattura composta del piattodel ginocchio destro. Il tempo di recupero per la frattura è di 45 giorni, dopodiché ci sarà la riabilitazione. La stagione è probabilmente finita. Ma in tutto questo una buona notizia c’è: non c’è l’interessamento dei, quello sarebbe stato un incidente ancora più grave. Certo resta il rammarico perchéavrebbe affrontato da grande favorita la discesa libera ai prossimodi Cortina e con chance di medaglia anche in SuperG. ULTIM’ORA SCInon parteciperà ai ...

Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio… - SkySport : ULTIM'ORA SCI GARMISCH, SOFIA GOGGIA CADE SU PISTA DI RIENTRO TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO DESTRO ACCERTAMENTI IN… - nuccia20 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio Tempi di… - UnioneSarda : Frattura al ginocchio, stagione finita per #SofiaGoggia -