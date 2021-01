Sofia Goggia: caduta a Garmisch. Infortunio al ginocchio destro (Di domenica 31 gennaio 2021) Garmisch , 31 gennaio 2021 - La sciatrice Sofia Goggia è stata portata all'ospedale di Garmisch - Partenkirchen in seguito a una caduta . Le prime informazioni parlano di un problema ad un ginocchio ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021), 31 gennaio 2021 - La sciatriceè stata portata all'ospedale di- Partenkirchen in seguito a una. Le prime informazioni parlano di un problema ad un...

Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - SkySport : ULTIM'ORA SCI GARMISCH, SOFIA GOGGIA CADE SU PISTA DI RIENTRO TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO DESTRO ACCERTAMENTI IN… - Eurosport_IT : Sofia Goggia ha riportato un 'Trauma distorsivo al ginocchio destro, accertamenti in serata', fa sapere FISI. Forza Sofi! #EurosportSCI - infoitsport : Apprensione per Sofia Goggia Cade a Garmish e si fa male al ginocchio - infoitsport : Sofia Goggia caduta su pista turistica, portata via in barella: trauma distorsivo al ginocchio - ilNapolista -