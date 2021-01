Slittino, Mondiali Koenigssee 2021: team relay all’Austria, Italia quinta (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Austria si aggiudica il titolo del team relay ai Mondiali 2021 di Slittino, in corso di svolgimento nella località tedesca di Koenigssee. La squadra austriaca composta da Egle, Gleirscher e Steu/Koller si è imposta con il tempo di 2’43?139, precedendo si appena 38 millesimi i padroni di casa della Germania (Taubitz, Loch, Eggert/Benecken). Terzo posto per la Lettonia (Aparjode, Darznieks, Sics/Sics), che ha preceduto di circa due decimi gli Stati Uniti (Britcher, West, Mazdzer/Terdiman). quinta posizione l’Italia, con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner che chiudono con il tempo complessivo di 2:43.829. Non ha concluso la gara invece la Polonia. Di seguito l’ordine di arrivo della staffetta mista iridata. I RISULTATI DELLA STAFFETTA ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Austria si aggiudica il titolo delaidi, in corso di svolgimento nella località tedesca di. La squadra austriaca composta da Egle, Gleirscher e Steu/Koller si è imposta con il tempo di 2’43?139, precedendo si appena 38 millesimi i padroni di casa della Germania (Taubitz, Loch, Eggert/Benecken). Terzo posto per la Lettonia (Aparjode, Darznieks, Sics/Sics), che ha preceduto di circa due decimi gli Stati Uniti (Britcher, West, Mazdzer/Terdiman).posizione l’, con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner che chiudono con il tempo complessivo di 2:43.829. Non ha concluso la gara invece la Polonia. Di seguito l’ordine di arrivo della staffetta mista iridata. I RISULTATI DELLA STAFFETTA ...

Luca_Monta_ : ???? Deluso dall'Italia ai Mondiali di #slittino. Sulla carta eravamo da podio in quasi tutte le specialità escluse l… - sportface2016 : #Slittino, i risultati della team relay dei Mondiali di #Koenigssee 2021: vince l'#Austria, #Italia quinta - sportface2016 : #Slittino, i risultati del singolo femminile dei Mondiali di #Koenigssee 2021: dominio Germania, vince #Taubitz - AnsaTrentinoAA : Slittino: Mondiali; Fischnaller out, oro al russo Repilov. A sorpresa battuto Loch, azzurro fuori alla prima manche… - giornaleradiofm : Slittino: Mondiali; Fischnaller out, oro al russo Repilov: (ANSA) - ROMA, 30 GEN - Sconfitta a sorpresa di Felix Lo… -