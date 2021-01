Singapore | la Camera di commercio italiana lancia il comitato difesa Lansset

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi(Iccs)il(Land, aerospace, naval and security, science & technology), che si andrà ad affiancare ai sei gruppi già esistenti ed incentrati su differenti settori di attività strategici per le opportunità di business nel sud-est asiatico. Lo si legge in un comunicato stampa diramato oggi. Più in particolaresi unisce ai focus group legale, finanziario, farma, design, luxury retail e shipping, facendo salire a sette i comitati proposti della Iccs alla business community di. Ilnasce con l’obiettivo di affrontare temi delicati come, ad esempio, la cybersecurity, considerato ...

