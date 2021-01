Sicilia zona arancione, Musumeci firma l’ordinanza: dalle scuole agli spostamenti, ecco cosa cambia (Di domenica 31 gennaio 2021) Da lunedì 1° febbraio la Sicilia tornerà in zona arancione.Le misure saranno valide fino a giorno 15 febbraio compreso, come prevede l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. ecco cosa cambierà da domani:scuole - Da domani lezioni in presenza anche per gli studenti di seconda e terza media. Per le le scuole superiori, fino al 7 febbraio continuerà la didattica a distanza. Sarà possibile svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per esigenze educative che favoriscano l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento a distanza con gli studenti in Dad. A partire da lunedì 8 ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Da lunedì 1° febbraio latornerà in.Le misure saranno valide fino a giorno 15 febbraio compreso, come prevedeta oggi dal presidente della Regionena, Nellocambierà da domani:- Da domani lezioni in presenza anche per gli studenti di seconda e terza media. Per le lesuperiori, fino al 7 febbraio continuerà la didattica a distanza. Sarà possibile svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per esigenze educative che favoriscano l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento a distanza con gli studenti in Dad. A partire da lunedì 8 ...

