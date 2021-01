Sesso: ora se ne parla tanto, ma non si fa (Di domenica 31 gennaio 2021) Nell'illusione di liberarsi da pregiudizi e repressioni, dell'argomento si parla sempre e comunque. Lo si trasforma in battaglia ideologica e ci si costruiscono sopra modelli «politicamente corretti». Risultato: il rapporto che per sua natura dovrebbe mettere in gioco i corpi, annaspa tristemente fra troppe parole. Alla fine, tocca dare ragione a Michel Foucault. Nel primo volume della Storia della sessualità, il filosofo francese contestava un'idea che, ancora oggi, va per la maggiore: la convinzione che in Occidente esista una «repressione sessuale» a cui dobbiamo sfuggire per diventare finalmente felici. L'idea repressiva era alla base della Rivoluzione sessuale auspicata da Wilhelm Reich in un famosissimo saggio che nel 2020 ha compiuto 90 anni, e sembra influenzare profondamente il dibattito pubblico e mediatico attuale. La spinta a liberarsi dalle gabbie della ... Leggi su panorama (Di domenica 31 gennaio 2021) Nell'illusione di liberarsi da pregiudizi e repressioni, dell'argomento sisempre e comunque. Lo si trasforma in battaglia ideologica e ci si costruiscono sopra modelli «politicamente corretti». Risultato: il rapporto che per sua natura dovrebbe mettere in gioco i corpi, annaspa tristemente fra troppe parole. Alla fine, tocca dare ragione a Michel Foucault. Nel primo volume della Storia della sessualità, il filosofo francese contestava un'idea che, ancora oggi, va per la maggiore: la convinzione che in Occidente esista una «repressione sessuale» a cui dobbiamo sfuggire per diventare finalmente felici. L'idea repressiva era alla base della Rivoluzione sessuale auspicata da Wilhelm Reich in un famosissimo saggio che nel 2020 ha compiuto 90 anni, e sembra influenzare profondamente il dibattito pubblico e mediatico attuale. La spinta a liberarsi dalle gabbie della ...

