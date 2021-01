Serie D | ecco i risultati della 17a giornata

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tante sorprese e tanti gol nei match di questo pomeriggio diD. La 17aha visto infatti nel Girone A una Folgore Caratese straripante sul campoLavagnese; il Legnano ottiene al 94? la vittoria contro il Vado, mentre è pari nella sfida salvezza tra Arconatese e Fossano. il Girone B ha visto il successoCasatese sul Tritium e del Franciacorta sul Caravaggio. Il Trento mantiene il primo posto del Girone C vincendo sul Cartigliano, con il Belluno che tiene botta battendo il Campodarsego. Queste e tante altre le sorprese di questa domenica.D, idel pomeriggio GIRONE AArconatese-Fossano 1-1Borgosesia-P.D.H.A.E. 1-2Bra-Citta di Varese 3-0Castellanzese-Caronnese 2-0HSL Derthona-Chieri 1-1Lavagnese-Folgore Caratese 0-5Legnano-Vado ...

ZZiliani : Per la serie: facciamoci sempre riconoscere, ecco “l’ultimo malabarismo” della #Juventus. Che possiamo leggere solo… - TuttoMercatoWeb : McKennie sempre più al centro del progetto Juve, scontato il riscatto: ecco le cifre pattuite - ilnapolionline : Ecco la classifica della Serie A dopo le gare delle 15:00 - - Paroladeltifoso : Serie A, ecco i risultati delle 15:00 - buontempo66 : @PescaraCalcio Ecco, uno come Busellato, altro che serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco

Gazzetta del Sud

Gian Piero Gasperini si toglie un sassolino dalla scarpa dopo la sconfitta contro la Lazio:le parole del tecnico dell'Atalanta... presso lo stadio Euganeo della città veneta per la ventunesima giornata del campionato diC ,...dunque per il Padova un 4 - 3 - 3 nel quale erano stati titolari Vannucchi in porta; i quattro ...La previsione parla di piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento ...I fan l’avranno notato: gli "intervalli pubblicitari" dei primi tre episodi, pieni di citazioni dell’MCU, non ci sono più. Ecco perché Nel quarto episodio di WandaVision, la serie Disney+, non compaio ...