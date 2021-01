Serie C, tutti i risultati delle gare disputate alle 15.00 (Di domenica 31 gennaio 2021) In Serie C si sono giocate sei gare alle ore 15.00, per la seconda giornata di campionato. Ecco i verdetti emessi in questo blocco di gare. Serie C Girone A Nel primo girone vince ancora il Renate, mentre non riesce a evitare la sconfitta la Giana Erminia, che cade sul campo della Juventus U23. Il Novara espugna intanto il campo della Lucchese, mentre la Pistoiese vince di misura, in casa, contro il Como. Renate-Grosseto 2-1 43? Kabashi rig. (R), 52? Galligani (G), 77? Rada (R) Juventus U23-Giana Erminio 3-2 25? Corti (GE), 37? Alcibiade (J), 41? Corti (GE), 51? Brighenti (J), 64? Brighenti (J) Lucchese-Novara 1-4 4? Lanini (N), 20? Panico (N), 32? Rossetti (N), 68? Lanini (N), 90’+11 Bianchi (L) Pistoiese-Como 1-0 73? Maurizi (P) Serie C Girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) InC si sono giocate seiore 15.00, per la seconda giornata di campionato. Ecco i verdetti emessi in questo blocco diC Girone A Nel primo girone vince ancora il Renate, mentre non riesce a evitare la sconfitta la Giana Erminia, che cade sul campo della Juventus U23. Il Novara espugna intanto il campo della Lucchese, mentre la Pistoiese vince di misura, in casa, contro il Como. Renate-Grosseto 2-1 43? Kabashi rig. (R), 52? Galligani (G), 77? Rada (R) Juventus U23-Giana Erminio 3-2 25? Corti (GE), 37? Alcibiade (J), 41? Corti (GE), 51? Brighenti (J), 64? Brighenti (J) Lucchese-Novara 1-4 4? Lanini (N), 20? Panico (N), 32? Rossetti (N), 68? Lanini (N), 90’+11 Bianchi (L) Pistoiese-Como 1-0 73? Maurizi (P)C Girone ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - c_appendino : Per tutte e tutti il 4 maggio era la giornata in cui porgere un pensiero a Superga e alla tragedia granata: ora sar… - ZZiliani : #Milan schiantato da un’#Atalanta lunare, il passivo poteva essere peggiore. Al massimo della condizione, e a pieno… - occhio_notizie : Tutti i #film e le #serie tv in arrivo a #febbraio su #Disney+ e #Star - alesmuc : Non esistono Teatri di serie A e Teatri di serie B: NO pubblico di figuranti al Festival di #Sanremo2021. Firma anc… -