Serie B, Lecce: tegola Adjapong, stagione finita e addio Europei. I dettagli dell'infortunio (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutte notizie per il Lecce e per il tecnico Eugenio Corini.Il club pugliese, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha comunicato che il calciatore Claud Adjapong, a seguito dell'infortunio riportato nella gara di ieri con il Pordenone, questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica. Gli esami hanno evidenziato la rottura del tendine d'Achille del piede sinistro. Termina qui la stagione, dunque, per il terzino classe 1998, che sarà costretto a saltare anche la fase finale dell'Europeo Under 21 con la maglia della Nazionale azzurra."Ciao ragazzi, purtroppo l'esito dell'esame di stamattina ha evidenziato la rottura del tendine d'Achille! Mi avete scritto in tantissimi e mi avete fatto sentire l'affetto di questa calorosa piazza. La mia stagione termina con tanta rabbia perché avrei voluto ...

