(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilacciuffa il pari in extremis e beffa unache conferma pero’ i progressi delle ultime uscite. La formazione grigiorossa, rigenerata dalla cura Pecchia, ci mette appena tre minuti per portarsi in vantaggio col suo gioiello Gaetano, abile a liberarsi al limite e battere Kastrati con un sinistro secco.stordito, che sembra pagare le due ultime sconfitte, fatica arsi e rischia ancora grosso su incursioni di Strizzolo e Valzania. I padroni di casa si fanno vivi sul finire di tempo con una doppia occasione di Perticone e Proia; meglio nella ripresa anche se rischiano molto nelle ripartenze, tanto che Strizzolo per poco non realizza il gol dell’ex. Kastrati diventa protagonista con due interventi miracolosi sempre su Strizzolo e il nuovo entrato Colombo. Ma quando ormai sembrava ...

ItaSportPress : Serie B, la Cremonese scappa ma il Cittadella la riprende nel finale - - sportli26181512 : Cittadella-Cremonese 1-1: Al gol di Gaetano ha risposto Donnarumma. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra… - RaiSport : ?? #Cittadella-#Cremonese 1-1 Lombardi in vantaggio con #Gaetano, #Donnarumma acciuffa il pari allo scadere ??… - TuttoSalerno : Serie B, 1^ giornata di ritorno: pari tra Cittadella e Cremonese - zazoomblog : Pagelle Cittadella-Cremonese 0-1: voti tabellino ammonizioni e gol Serie B 2020-2021 - #Pagelle #Cittadella-Cremon… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cremonese

Il Cittadella acciuffa il pari in extremis e beffa unache conferma pero' i progressi delle ultime uscite. La formazione grigiorossa, rigenerata dalla cura Pecchia, ci mette appena tre minuti per portarsi in vantaggio col suo gioiello Gaetano, ...CITTADELLA - Lapareggia in casa del Cittadella : ai lombardi resta un po' d'amaro in bocca, in quanto i punti avrebbero potuto essere tre, ma i padroni di casa pareggiano nel finale.Inizia il girone di ritorno con il Pescara ultimo e battuto, a Verona, e il pari al vertice fra Spal e Monza. SPAL-MONZA 1-1 I brianzoli non sbagliano la prima occasione, Mola appoggia un ...Il Cittadella acciuffa il pari in extremis e beffa una Cremonese che conferma pero' i progressi delle ultime uscite. La formazione grigiorossa, rigenerata dalla cura Pecchia, ci mette appena tre minut ...