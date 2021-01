Serie B | il Chievo piega il Pescara

Leggi su itasportpress

(Di domenica 31 gennaio 2021) IlVerona supera 3-1 ilnella gara valida per la 20/a giornata diBKT. Palmiero sblocca il risultato al 5?, Maistro pareggia i conti al 24?. Nella ripresa i clivensi si portano subito nuovamente avanti con Mogos per poi chiudere la partita a un quarto d’ora dalla fine con il sigillo di De Luca. Ilsale così a 35 punti, al secondo posto in classifica, mentre gli abruzzesi – ultimi – restano fermi a 16. ITA Sport Press.