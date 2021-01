Serie B | Cittadella-Cremonese | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 31 gennaio 2021) Questa sera si gioca il posticipo della 20esima giornata diB:. Sfida ad alto tasso di interesse tra due squadre con obiettivi diversi. Infatti, se ilsta avendo un ruolino di marcia da promozione, lasta cercando in tutti i modi di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Come finirà stasera?, le due sconfitte non preoccupano Venturato Nonostante il budget più basso dell’interaB, ilsta disputando una stagione grandiosa, ancora una volta. Questo dimostra ancora una volta come l’organizzazione e i progetti, se seri, riescono a spodestare qualsiasi cifra. Sono ormai 5 anni che ilsi ritrova nelle zone nobili ...

Serie Cittadella

RISULTATIB: 20GIORNATA Ore 15:00 Chievo Pescara Ore 16:00 Spal Monza Ore 21:00Cremonese s CLASSIFICAB Empoli 41 Monza, Salernitana 34, Spal 33 Chievo 32 Lecce 31 ...- Al Tombolato unreduce da due ko esterni di fila proverà a tornare a far punti e riprendere la corsa alla promozione in A, ma davanti si troverà una Cremonese in salute grazie alla cura Pecchia che ha già ...CITTADELLA (Padova, 31 gennaio 2021) - Spinta dalla voglia di confermarsi sul campo e da una classifica che non consente di rilassarsi un attimo, la Cremonese va in cerca di altre conferme questa sera ...CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; Gargiulo; Tsadjout, Ogunseye. All.: Venturato. CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ra ...