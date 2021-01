Serie B 2020/2021: il Cittadella aggancia la Cremonese in extremis, super Donnarumma (Di domenica 31 gennaio 2021) Cittadella-Cremonese ha regalato diverse emozioni, tra gioia e disperazione, esaltazione e sconforto. Tutto è accaduto agli estremi dell’incontro, cronologicamente, rispettivamente al 3? e all’88’ minuto di gioco. La Cremonese ha conquistato un prezioso vantaggio all’alba dello scontro, affidandosi al talento cristallino di Gaetano, a segno con un mancino potente e preciso. La reazione del Cittadella si è fatta attendere ed è arrivata proprio quando nessuno ipotizzava un colpo di scena, a 2? dal termine delle danze. Una conclusione mancina, al volo, di Donnarumma ha deciso le sorti della disputa, facendo disperare visibilmente un Carnesecchi affranto, punito dopo una prestazione strepitosa. Il Cittadella ha mancato l’aggancio al secondo posto, fermatasi di fronte al muro lombardo. La ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021)ha regalato diverse emozioni, tra gioia e disperazione, esaltazione e sconforto. Tutto è accaduto agli estremi dell’incontro, cronologicamente, rispettivamente al 3? e all’88’ minuto di gioco. Laha conquistato un prezioso vantaggio all’alba dello scontro, affidandosi al talento cristallino di Gaetano, a segno con un mancino potente e preciso. La reazione delsi è fatta attendere ed è arrivata proprio quando nessuno ipotizzava un colpo di scena, a 2? dal termine delle danze. Una conclusione mancina, al volo, diha deciso le sorti della disputa, facendo disperare visibilmente un Carnesecchi affranto, punito dopo una prestazione strepitosa. Ilha mancato l’aggancio al secondo posto, fermatasi di fronte al muro lombardo. La ...

