Serie A | Roma-Hellas Verona | Fonseca ritrova Mkhitaryan | Juric punta su Kalinic Le formazioni ufficiali

(Di domenica 31 gennaio 2021) Lasi appresta ad affrontare ilnel posticipo valido per la 20a giornata diA.I giallorossi sfideranno gli scaligeri all'Olimpico, una gara importante per gli uomini diche devono rispondere alle vittorie ottenute dalle prime della classe. Ledel match.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola;, Pellegrini; Borja Mayoral. All.(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak;. All.

che non era stato inserito nella lista dei 25 per la Serie A e dunque non avrebbe potuto giocare. Nelle altre due sfide ha sempre vinto la Roma: qui all'Olimpico si era giocato già a porte chiuse " ...PREPARTITA. Roma - Verona è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico ...Tutto pronto per Roma-Verona, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 20^ giornata di Serie A L'ultima partita della 20^ giornata di Serie A, vede come protagoniste la Roma ...