Serie A, alla Roma basta un tempo: Hellas Verona ko all’Olimpico (Di domenica 31 gennaio 2021) La Roma di Fonseca batte 3-1 il sorprendente Hellas Verona di Juric e in un colpo solo mette alle spalle critiche e Juventus. I giallorossi risolvono la pratica veneta nel primo tempo con le reti di Mancini, Mkhitaryan e Mayoral, inutile la rete di Colley nel secondo tempo per un Verona molto meno tosto del solito. Primo tempo di grande impatto della Roma che approccia bene la partita e la indirizza in mezz'ora. Ripresa con minima reazione del Verona che non basta per riprendere una partita già compromessa.MARCATORI: 20? Mancini (R), 22? Mkhitaryan (R), 29? Borja Mayoral (R), 61? Colley (V).Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (dal 12? Kumbulla), Ibanez; Karsdorp (dall’86’ Bruno Peres), Villar ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi Fonseca batte 3-1 il sorprendentedi Juric e in un colpo solo mette alle spalle critiche e Juventus. I giallorossi risolvono la pratica veneta nel primocon le reti di Mancini, Mkhitaryan e Mayoral, inutile la rete di Colley nel secondoper unmolto meno tosto del solito. Primodi grande impatto dellache approccia bene la partita e la indirizza in mezz'ora. Ripresa con minima reazione delche nonper riprendere una partita già compromessa.MARCATORI: 20? Mancini (R), 22? Mkhitaryan (R), 29? Borja Mayoral (R), 61? Colley (V).(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (dal 12? Kumbulla), Ibanez; Karsdorp (dall’86’ Bruno Peres), Villar ...

GassmanGassmann : Solo sei serie europee e sei americane alla @berlinale series market. Unica serie italiana? IO TI CERCHERÒ- di… - c_appendino : Per tutte e tutti il 4 maggio era la giornata in cui porgere un pensiero a Superga e alla tragedia granata: ora sar… - vaticannews_it : #29gennaio #Nigeria Più forze in campo e più strumenti per contrastare i criminali: lo chiedono i vescovi prendend… - GalloMarcegallo : @Torrenapoli1 @NapoliVertical Tu parli di mesi... è un infinità Alla prossima sconfitta ( e ci è andata bene staser… - loula_mythos : RT @GassmanGassmann: Solo sei serie europee e sei americane alla @berlinale series market. Unica serie italiana? IO TI CERCHERÒ- di #Gianlu… -