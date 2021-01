OptaPaolo : 5 - I cinque giocatori che hanno segnato in tutte le ultime 17 stagioni nei top-5 campionati europei: - ???? Franck… - ItaSportPress : Sergio Ramos, pista Premier League a sorpresa: il Manchester United ci prova grazie a... David Beckham -… - sportli26181512 : Manchester United su Sergio Ramos e un giovane del Siviglia: Secondo AS il Manchester United vuole una coppia di...… - cmercatoweb : ????#Juventus, si allontana #SergioRamos: #ManchesterUnited in vantaggio - Blueprint_ng : Sergio Ramos dumps PSG idea, eye Manchester United move -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

Commenta per primo Secondo AS il Manchester United vuole una coppia di difensori per rinforzare il reparto arretrato: si tratta di, ancora in bilico al Real Madrid , e di Jules Kounde , 22enne del Siviglia seguito anche da diverse italiane.Può arrivare Alaba, svincolato, a prendere però lo stipendio di, al quale è stato offerto un rinnovo molto molto al ribasso. Tornerà Bale, col suo stipendio mostruoso e i suoi problemi ...In gol per la diciassettesima stagione consecutiva nei principali cinque campionati d'Europa, come soltanto Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Joaquin: nella gara valida per la 20^ giornata di S ...Il sigillo di questa sera di Franck Ribery lo inserisce in una speciale classifica che comprende i calciatori andati in rete in tutte le ultime 17 stagioni nei top-5 campionati europei. Assiemo al 7..