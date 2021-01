Secondo giorno di consultazioni | Di Maio in pressing | «Serve un governo forte in fretta» Gli Europeisti | «Conte è la persona giusta» – La diretta

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo aver incontrato ieri le delegazioni del M5s, del Partito Democratico, di Italia Viva e Liberi e Uguali, il presidente della Camera Roberto Fico prosegue oggi le, nell’ambito del mandato esplorativo ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Fico avrà tempo fino a martedì 2 febbraio per verificare se sussiste la possibilità di ricostruire un esecutivo con le forze della maggioranza uscente, o se ormai non ci sono più i punti di convergenza necessari e, di conseguenza, se il presidente della Repubblica dovrà percorre altre strade per uscire dall’impasse della crisi di. Rosato: «Italia Viva categorica: si lavora serrati sul programma, non sui nomi» ANSA/ANGELO CARCONI Il vicepresidente di Italia viva, Ettore Rosato. Roma, 22 dicembre 2020«Questa non è la fase in cui dobbiamo discutere di nomi, ma dobbiamo cercare ...

di mandato esplorativo per il presidente Roberto Fico . Ieri la terza carica dello Stato, come richiesto da Sergio Mattarella , ha iniziato un giro di consultazioni con le forze ...