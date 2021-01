Secondo giorno consultazioni | Europeisti | “Conte uomo giusto | ok a programma di legislatura”

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – “A livello di contenuti siamo pronti a confrontarci su tutto e siamo convinti che la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese sia Giuseppe Conte, secondo noi l’unico punto di equilibrio politico possibile per portare avanti questa coalizione di Governo”. Lo dice Ricardo Antonio Merlo, capogruppo degli “Europeisti – Maie – Centro Democratico” del Senato, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico nella seconda giornata di consultazioni per la verifica di una maggioranza parlamentare. “Siamo disponibili a collaborare alla stesura di un programma di legislatura che abbia come obiettivo comune il bene dell’Italia e degli italiani”, aggiunge. MERLO: “GIÀ AL LAVORO SU PROGRAMMA, RIVEDREMO FICO“

