Seconda e ultima giornata di consultazioni per Fico. Oggi tocca agli Europeisti. M5s, Pd e Leu blindano Conte (Di domenica 31 gennaio 2021) Al via la Seconda giornata di consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico con le delegazioni delle forze politiche di Camera e Senato per la formazione di un nuovo governo. Questa mattina, alle 10, Fico ha incontrato il Gruppo parlamentare “Europeisti – MAIE – Centro Democratico” del Senato della Repubblica. Dopo la delegazione del gruppo parlamentare Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato, toccherà a quella del gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) di palazzo Madama. Fico incontrerà poi il gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati, limitatamente alle componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro democratico-Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all’estero-Psi; Minoranze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Al via ladidel Presidente della Camera Robertocon le delegazioni delle forze politiche di Camera e Senato per la formazione di un nuovo governo. Questa mattina, alle 10,ha incontrato il Gruppo parlamentare “– MAIE – Centro Democratico” del Senato della Repubblica. Dopo la delegazione del gruppo parlamentare-Maie-Centro democratico del Senato, toccherà a quella del gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) di palazzo Madama.incontrerà poi il gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati, limitatamente alle componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro democratico-Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all’estero-Psi; Minoranze ...

