Se lo shampoo per cani e gatti fa bene sia a loro che al pianeta (Di domenica 31 gennaio 2021) Avere i propri cani e gatti profumati e puliti è sicuramente un desiderio di molto padroni. «I cani in particolare leggono le nostre emozioni. Se siamo felici perché sono puliti, con il tono della voce e l’espressione del viso comunichiamo gioia, che i cani percepiscono subito, e sono felici come noi», ha commentato la dottoressa Sabrina Giussani consulente veterinaria comportamentalista che spesso è ospite a L’Arca di Noè su Canale5. Ma per quanto questi gradiscano la pulizia per compiacere i loro padroni non bisogna mai esagerare nella loro routine di bellezza, fino a snaturare e umanizzare gli animali domestici, utilizzando prodotti con alcool o troppo aggressivi sulla loro pelle. Per loro devono valere le stesse regole che applichiamo su di noi, improntate sulla salute e sul benessere, per evitare dermatiti o manifestazioni di alopecia dell’animale, ma anche per salvaguardare il pianeta. È iniziata l’era della dermocosmesi «clean» anche per i nostri pet. Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) Avere i propri cani e gatti profumati e puliti è sicuramente un desiderio di molto padroni. «I cani in particolare leggono le nostre emozioni. Se siamo felici perché sono puliti, con il tono della voce e l’espressione del viso comunichiamo gioia, che i cani percepiscono subito, e sono felici come noi», ha commentato la dottoressa Sabrina Giussani consulente veterinaria comportamentalista che spesso è ospite a L’Arca di Noè su Canale5. Ma per quanto questi gradiscano la pulizia per compiacere i loro padroni non bisogna mai esagerare nella loro routine di bellezza, fino a snaturare e umanizzare gli animali domestici, utilizzando prodotti con alcool o troppo aggressivi sulla loro pelle. Per loro devono valere le stesse regole che applichiamo su di noi, improntate sulla salute e sul benessere, per evitare dermatiti o manifestazioni di alopecia dell’animale, ma anche per salvaguardare il pianeta. È iniziata l’era della dermocosmesi «clean» anche per i nostri pet.

stefaniaconti : @ArthurS22454571 @Bortol80 @guffanti_marco Da millemillanta anni li lavo con un buon shampoo per capelli ed al post… - JabbahJibbah : Ma possibile che tutto questo cinema doveva succedere mentre facevo lo shampoo? ?????? Ora aspetterò un'ora per veder… - AlexAng68052367 : RT @estreghetto_: MTR :domani è un brutto giorno per me quindi chiedo dei massaggi per stare rilassata 2 minuti dopo Carlotta (cessa) : v… - crazylo91591062 : RT @estreghetto_: MTR :domani è un brutto giorno per me quindi chiedo dei massaggi per stare rilassata 2 minuti dopo Carlotta (cessa) : v… - StefyGuendaFan : RT @estreghetto_: MTR :domani è un brutto giorno per me quindi chiedo dei massaggi per stare rilassata 2 minuti dopo Carlotta (cessa) : v… -