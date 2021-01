Se la relazione fra Roma e Washington passa per Bruxelles. Ecco perché (Di domenica 31 gennaio 2021) La prima settimana di Antony Blinken a Foggy Bottom è stata, come da tradizione per ogni nuovo segretario di Stato a Washington, piena di telefonate. Il capo della diplomazia di Joe Biden ha avuto colloqui telefonici con gli omologhi di altri Paesi. Il primo telefono a squillare è stato quello del canadese Marc Garneau. Poi quello del messicano Marcelo Ebrard e quello del giapponese Toshimitsu Motegi. Da mercoledì, poi, il segretario di Stato ha avuto colloqui con le controparti sull’altra sponda dell’Atlantico: il francese Jean-Yves Le Drian, il tedesco Heiko Maas e il britannico Dominic Raab, oltre al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Giovedì, invece, ha sentito, tra gli altri, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Analizzando le note ... Leggi su formiche (Di domenica 31 gennaio 2021) La prima settimana di Antony Blinken a Foggy Bottom è stata, come da tradizione per ogni nuovo segretario di Stato a, piena di telefonate. Il capo della diplomazia di Joe Biden ha avuto colloqui telefonici con gli omologhi di altri Paesi. Il primo telefono a squillare è stato quello del canadese Marc Garneau. Poi quello del messicano Marcelo Ebrard e quello del giapponese Toshimitsu Motegi. Da mercoledì, poi, il segretario di Stato ha avuto colloqui con le controparti sull’altra sponda dell’Atlantico: il francese Jean-Yves Le Drian, il tedesco Heiko Maas e il britannico Dominic Raab, oltre al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Giovedì, invece, ha sentito, tra gli altri, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Analizzando le note ...

