Se anche Kate Middleton è fan di «Bridgerton» (Di domenica 31 gennaio 2021) Dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda, così come i sudditi britannici gradirebbero sentirla raccontata, è difficile a dirsi. Ma Kate Middleton, protagonista di una videochiamata per e con i genitori inglesi, parrebbe aver ammesso di avere – come tutti – una predilezione per Bridgerton. Nel corso dell’appuntamento virtuale, quando alla Duchessa è stato chiesto di scrivere su un foglio di carta chi le sia stato più d’aiuto nei mesi di pandemia, questa ha replicato con un secco «William». Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) Dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda, così come i sudditi britannici gradirebbero sentirla raccontata, è difficile a dirsi. Ma Kate Middleton, protagonista di una videochiamata per e con i genitori inglesi, parrebbe aver ammesso di avere – come tutti – una predilezione per Bridgerton. Nel corso dell’appuntamento virtuale, quando alla Duchessa è stato chiesto di scrivere su un foglio di carta chi le sia stato più d’aiuto nei mesi di pandemia, questa ha replicato con un secco «William».

