Scuola, i dati Unesco dicono che l'Italia sta meglio di altri paesi europei (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo dati dell’Unesco tra settembre 2020 e gennaio 2021 l’Italia non è tra i paesi che più di altri hanno chiuso le scuole. Anzi, a parte la Francia, data dall’indagine Unesco con le scuole sempre aperte, nel novero europeo ad aver bloccato l’attività scolastica in presenza in modo totale, ci sono in particolar modo Germania, Olanda e Regno Unito, con 4 settimane di blocco. Nel grafico qui sopra si vede come gli Stati in viola siano quelli che hanno sospeso totalmente l’attività didattica in presenza, e l’Italia non c’è. In fucsia, tutti gli altri (e qui l’Italia c’è). Le statistiche parlano più della propaganda che da destra e da sinistra in queste settimane si fa sulla precaria gestione dell’attività scolastica, in ultimo anche ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondodell’tra settembre 2020 e gennaio 2021 l’non è tra iche più dihanno chiuso le scuole. Anzi, a parte la Francia, data dall’indaginecon le scuole sempre aperte, nel novero europeo ad aver bloccato l’attività scolastica in presenza in modo totale, ci sono in particolar modo Germania, Olanda e Regno Unito, con 4 settimane di blocco. Nel grafico qui sopra si vede come gli Stati in viola siano quelli che hanno sospeso totalmente l’attività didattica in presenza, e l’non c’è. In fucsia, tutti gli(e qui l’c’è). Le statistiche parlano più della propaganda che da destra e da sinistra in queste settimane si fa sulla precaria gestione dell’attività scolastica, in ultimo anche ...

