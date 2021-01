Scrittori | Virginia Woolf | venduto per 21mila sterline libro inedito confessioni letterarie

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Londra, 31 gen. - (Adnkronos) - Unin cui la scrittrice inglese(1882-1941) condivideva i suoi pensieri sugli autori migliori e peggiori del mondo letterario suo contemporaneo è statoall'asta per 21.000(circa 23.800 euro) da Dominic Winter Auctioneers, che ha sede a South Cerney, nel Gloucestershire, contea dell'Inghilterra sud-occidentale. Il lotto era stimato tra 4.000 e 6.000. Ignoto il nome del compratore. "Really and Truly: A Book of Literary Confessions" contiene le risposte di diversi, tra i qualie Margareth Kennedy, su chi sia il "più grande genio" e il "peggior romanziere inglese". Il volume, con 10 serie di risposte scritte a mano datate tra il 1923 e ...