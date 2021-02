Sci, la campionessa azzurra s’infortuna: addio al sogno di Cortina (Di lunedì 1 febbraio 2021) La campionessa di sci s’infortuna al ginocchio alla vigilia dei mondiali di Cortina d’Ampezzo che la vedevano tra i favoriti. Sofia Goggia è costretta a dire addio ai mondiali di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladi scial ginocchio alla vigilia dei mondiali did’Ampezzo che la vedevano tra i favoriti. Sofia Goggia è costretta a direai mondiali di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

RaiNews : #Sci, la campionessa olimpica di discesa libera Sofia #Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientr… - RaiSport : #SciAlpino ? Trauma distorsivo al ginocchio destro per #SofiaGoggia La campionessa olimpica sarà sottoposta ad ac… - UgoBaroni : RT @RaiNews: #Sci, la campionessa olimpica di discesa libera Sofia #Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che porta… - CaligaraAnna : RT @riktroiani: ++ ultim'ora ++ Frattura della tibia per la campionessa italiana di sci, Sofia #Goggia. Stagione finita. Gran brutta notizi… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ ultim'ora ++ Frattura della tibia per la campionessa italiana di sci, Sofia #Goggia. Stagione finita. Gran brutta notizi… -