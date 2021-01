Sci, frattura al ginocchio per Sofia Goggia: salta i Mondiali a Cortina (Di domenica 31 gennaio 2021) Sci: frattura al piatto tibiale per Goggia, niente Mondiali a Cortina Sofia Goggia non prenderà parte ai Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo che scatteranno lunedì 8 febbraio dopo essere rimasta vittima di una caduta sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen. La risonanza magnetica e la tomografia assiale computerizzata eseguite questa sera presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano hanno evidenziato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Leggi anche: 1. Sofia Goggia, tutto quello che c’è da sapere sulla sciatrice italiana; // 2. “Cortina è pronta per i Mondiali di sci 2021”: lo spettacolare video per lanciare l’evento Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) Sci:al piatto tibiale per, nientenon prenderà parte ai Campionatidid’Ampezzo che scatteranno lunedì 8 febbraio dopo essere rimasta vittima di una caduta sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen. La risonanza magnetica e la tomografia assiale computerizzata eseguite questa sera presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano hanno evidenziato unacomposta del piatto tibiale laterale deldestro. Leggi anche: 1., tutto quello che c’è da sapere sulla sciatrice italiana; // 2. “è pronta per idi sci 2021”: lo spettacolare video per lanciare l’evento

