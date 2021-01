Sci alpino, tutti gli infortuni di Sofia Goggia. E’ il settimo ko serio per la bergamasca (Di domenica 31 gennaio 2021) Non sono momenti facili per Sofia Goggia. La campionessa olimpica di discesa libera a PyeongChang (Corea del Sud) è stata protagonista di un incidente che difficilmente si poteva prevedere. L’azzurra, infatti, mentre scendeva a valle in direzione dell’albergo dopo lo spostamento a lunedì del superG di Gamisch Partenkirchen (Germania) a causa della nebbia, è caduta in una zona con neve fresca. Stando alle indicazioni di chi era presente in loco, l’infortunio dovrebbe essere di una certa gravità e sarebbe il ginocchio destro a essere interessato. La FISI ha annunciato il rientro in Italia dell’atleta per effettuare gli accertamenti clinici del caso. Una situazione, tuttavia, non nuova per la campionessa bergamasca, già in passato protagonista di cadute e di infortuni gravi, con tanti stop annessi. Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Non sono momenti facili per. La campionessa olimpica di discesa libera a PyeongChang (Corea del Sud) è stata protagonista di un incidente che difficilmente si poteva prevedere. L’azzurra, infatti, mentre scendeva a valle in direzione dell’albergo dopo lo spostamento a lunedì del superG di Gamisch Partenkirchen (Germania) a causa della nebbia, è caduta in una zona con neve fresca. Stando alle indicazioni di chi era presente in loco, l’o dovrebbe essere di una certa gravità e sarebbe il ginocchio destro a essere interessato. La FISI ha annunciato il rientro in Italia dell’atleta per effettuare gli accertamenti clinici del caso. Una situazione, tuttavia, non nuova per la campionessa, già in passato protagonista di cadute e digravi, con tanti stop annessi. Nella ...

Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : In ansia per @goggiasofia, infortunata dopo una caduta su una pista turistica a Garmisch. Tutti gli aggiornamenti… - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - pivamarialucia : RT @altreconomia: Si avvicinano i Campionati del mondo di sci alpino di #Cortina. Vi abbiamo raccontato gli impatti delle opere sull'ambien… - NelloBologna : Sofia Goggia infortunata: distorsione al ginocchio destro - La Gazzetta dello Sport - forza ?@goggiasofia?!!! ???????? -