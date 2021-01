Sci alpino, Sofia Goggia sfida di nuovo Lara Gut a Garmisch! Alexis Pinturault vuole chiudere i conti a Chamonix (Di domenica 31 gennaio 2021) Sarà una domenica di grande importanza per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. I due comparti, infatti, mettono in palio 100 punti di capitale importanza, e non solo per la tappa odierna ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine. Si inizierà a Chamonix (Francia) con lo slalom numero 2 sulla pista denominata La Verte des Houches. Dopo il successo di ieri, Clement Noel cercherà il bis per scrollarsi di dosso ufficialmente una prima fase di stagione opaca. Nella prima occasione il padrone di casa (che non saliva sul gradino più alto del podio proprio dalla gara di Chamonix di un anno fa) ha centrato il successo senza brillare, per cui vuole una conferma del suo potenziale. Attorno a lui tanti rivali che, troppo spesso, falliscono il colpo. Gli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, procedono in maniera ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Sarà una domenica di grande importanza per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. I due comparti, infatti, mettono in palio 100 punti di capitale importanza, e non solo per la tappa odierna ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine. Si inizierà a(Francia) con lo slalom numero 2 sulla pista denominata La Verte des Houches. Dopo il successo di ieri, Clement Noel cercherà il bis per scrollarsi di dosso ufficialmente una prima fase di stagione opaca. Nella prima occasione il padrone di casa (che non saliva sul gradino più alto del podio proprio dalla gara didi un anno fa) ha centrato il successo senza brillare, per cuiuna conferma del suo potenziale. Attorno a lui tanti rivali che, troppo spesso, falliscono il colpo. Gli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, procedono in maniera ...

Tg1Rai : Countdown per un inedito Mondiale di sci alpino 2021, senza pubblico, a #Cortinadampezzo. In anteprima il video gir… - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Venice_Carnival : Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Noel per il bis a Chamonix azzurri per la top20 - #alpino #Slalom… - infoitsport : Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Chamonix e superG Garmisch -