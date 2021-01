Sci alpino | posticipato il superG di Garmisch | nuovo programma e orario d’inizio Perché è stato rinviato?

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Cambia ildel secondofemminile a, prova valida per la Coppa del Mondon 2021 di sci. La gara era inalle ore 11.00, ma è stata posticipata per la presenza di un fitto banco di nebbia sulla pista tedesca. Il via dovrebbe avvenire alle ore 13.30, ma il condizionale è d’obbligo viste le difficili condizioni meteo. Non impossibile e improbabile un rinvio a domani. Di seguito ildettagliato e l’del secondofemminile a, prova valida per la Coppa del Mondon 2021 di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in ...